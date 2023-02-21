قائمة مسلسلات رمضان 2023.. إليك أبرز الأعمال الكوميدية

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق السباق الرمضاني، والذي سيشهد عددا كبيرا من الأعمال الدرامية المميزة لعدد من النجوم، ويبقى للكوميديا نصيب كبير من مسلسلات رمضان 2023.

وتتضمن مسلسلات رمضان 2023 عدة أعمال كوميديا سيكون من بينها مسلسل الكبير أوى الجزء السابع للفنان أحمد مكي، ويأتى ذلك بعد النجاح الباهر الذي حققه العام الماضي بالجزء السادس.

الكوميديا في مسلسلات رمضان 2023

ويشارك في مسلسل الكبير أوي الجزء السابع عدد من الفنانين، منهم أحمد مكي ورحمة أحمد وسما إبراهيم ومحمد سلام وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين، من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل الصفارة يقدمه الفنان أحمد أمين في السباق الرمضاني ويخوض من خلاله تجربة الـ15 حلقة، ويشارك فيه بجانب عدد من الفنانين منهم طه دسوقي وأية سماحة وحاتم صلاح ومحمد رضوان وإنعام سالوسة ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين من إخراج علاء إسماعيل.

وينضم إليهم مسلسل ألف حمدلله على السلامة الذي تقدمه الفنانة يسرا، وتخوض من خلاله مجددا تجربة الكوميديا بعد أن خاضتها العام الماضي من خلال مسلسل أحلام سعيدة، وتشارك فيه بجانب عدد من الفنانين منهم أدم الشرقاوى ومايان السيد وعنبه وعدد آخر من الفنانين.

ويشارك أيضا الثنائي مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن توتا فى السباق الرمضاني بعمل كوميدي بعنوان «كشف مستعجل» والذي يجرى عرضه عبر منصة watch it ويشاركان فيه بجانب عدد من الفنانين منهم هنادي مهنا وميمي جمال ومحمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين.