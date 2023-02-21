«النقل»: لا صحة لزيادة سعر تذكرة المترو لأكثر من 25 محطة في الوقت الراهن

ردت وزارة النقل والمواصلات على ما أٌثير بشأن زيادة تذكرة مترو الأنفاق لأكثر من 25 محطة ركوب بقيمة 2 جنيه لتصبح 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات.

قيمة التذكرة لأكثر من 25 محطة

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن سعر تذكرة ركوب المترو لأكثر من 25 محطة حاليا يبلغ 10 جنيهات، موضحة أن وزير النقل، أشار خلال مؤتمر صحفي خاص بتعريف الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة لمنظومة النقل إلى الحي الحكومي إلى أن قيمة التذكرة لأكثر من 25 محطة والبالغة 10 جنيهات ستصبح 12 جنيها مع افتتاح مراحل جديدة في الخط الثالث للمترو وليس الآن وأنه إجراء منطقي مع زيادة عدد المحطات في أكثر من خط مستقبلا وبتذكرة واحدة.

كما أكدت الوزارة في بيانها، أن أي زيادة يتم إقرارها يجري التصديق عليها من مجلس الوزراء، والإعلان عنها للرأي العام.