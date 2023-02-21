كل ما تريد معرفته عن أتوبيسات العاصمة الإدارية.. المسارات وسعر الركوب

كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عن التفاصيل الكاملة لأتوبيسات العاصمة الإدارية، موضحا أنه جرى التعاقد مع 9 شركات قطاع خاص متخصصة لتشغيل خطوط الانتقال للعاصمة من خلال 48 مسار أتوبيس نقل جماعي لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالى عدد 369 سيارة، بالإضافة إلى التفويج للمناطق البعيدة عن مركز المدينة.

تفاصيل أتوبيسات العاصمة الإدارية

وأضاف الفريق المهندس كامل الوزير، في تقرير له، أن أتوبيسات العاصمة الإدارية ضمن وسائل النقل الأخضر المستدام صديقة البيئة، موضحا أن جهاز النقل البري الداخلي والدولي تعاقد مع 9 شركات قطاع خاص لتشغيل خطوط بإجمالي 48 مسار إلى ومن العاصمة الإدارية الجديدة وبعدد 367 أتوبيس وميني باص، موضحاً أن هذه الشركات تقوم بالتشغيل من نقطة البداية وحتى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

وأوضح وزير النقل، أنه عند العودة يجرى استخدام المواصلات الداخلية لشركة أكتا للحافلات للوصول إلى محطة الحافلات المركزية، وبداية التشغيل من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 12 منتصف الليل، وتعريفة الركوب من 18 إلى 45 جنيها، طبقا لطول المسافة.

مسارات خطوط أتوبيسات العاصمة الإدارية

قسم الأهرام و6 أكتوبر والشيخ زايد والجيزة والعمرانية والدقي والزمالك والبساتين والخليفة والمقطم والوايلي وباب الشعرية والسيدة زينب وعابدين وقصر النيل والوراق وإمبابة وبولاق الدكرور والعجوزة والزاوية الحمراء وحدائق القبة والساحل وشبرا الخيمة والأزبكية والتبين والمعادي ومصر القديمة والمرج.

وتشمل مسارات خطوط أتوبيسات العاصمة الإدارية، عين شمس والمطرية والخانكة والخصوص والحوامدية وأطفيح والعياط وشبرا الخيمة وقليوب والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة والنزهة وبدر والعاشر من رمضان والسلام والشروق وطوخ وبنها والقناطر.