«الحياة اليوم» يستعرض قائمة مسلسلات «المتحدة» في رمضان.. أعمال فنية متنوعة

أثنى الإعلامي محمد مصطفى شردي، على الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ودورها في تنمية الدراما المصرية، موضحا أنها ساعدت في ظهور نجوم جدد في الدراما، يستطيعوا تقديم مسلسلات جديدة.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ستقدم 16 مسلسلا دراميا

وأوضح خلال تقديمه حلقة برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ستقدم 16 مسلسلا دراميا جديدا عبر قنواتها، تشمل مسلسلات 15 حلقة وأخرى 30.

وأشار إلى أن هذه المسلسلات تشمل وجبات دسمة تشمل تنوعا دراميا في مختلف أنواع الدراما، منها مسلسلات اجتماعية ودينية وكوميدية وأخرى قصيرة وقصص مختلفة.

مسلسلات رمضان وأبطالها

واستعرض شردي أسماء مسلسلات رمضان المنتظر عرضها على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منها مسلسل «العمدة» بطولة محمد رمضان وزينة، ومسلسل «رسالة الإمام» بطولة خالد النبوي، ومسلسل «تحت الوصاية» للفنانة منى زكي، ومسلسل «الصفارة» لأحمد أمين، ومسلسل «جت سليمة» بطولة دنيا سمير غانم وعدد حلقاته 15 حلقة.

كما تعرض مسلسل «علاقة مشروعة» لياسر جلال، ومسلسل «الكتيبة» 101 بطولة آسر ياسين وعمرو يوسف، ومسلسل «سوق الكانتو» بطولة أمير كرارة، ومسلسل «سره الباتع» بطولة أحمد فهمي، ومسلسل «ضرب نار» بطولة أحد العوضي وياسمين عبدالعزيز، ومسلسل «الكبير قوي» الجزء الـ7 بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد، ومسلسل «عملة نادرة» بطولة جمال سليمان، ومسلسل «ألف حمد لله على السلامة» بطولة يسرا ومسلسل «جميلة» بطولة ريهام حداد، ومسلسل «مذكرات زوج» بطولة طارق لطفي، ومسلسل «حضرة العمدة» بطولة روبي.