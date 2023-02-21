تعميم نشرة بالإشارات الأكثر استخداما للصم والبكم على جميع المدارس

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المهندس عبد الرحمن عمر مساعد رئيس مجلس إدارة شركة «ابدأ» لتنمية مشروعات الدولة المصرية، والمهندس أحمد فتحي سليمان مؤسس منصة وشركة «كلمني إشارة»؛ لمناقشة سبل التعاون في تطوير المناهج الرقمية للطلاب الصم والبكم؛ لمساعدتهم على التحصيل الدراسي.

تطوير المحتوى الدراسي للطلاب الصم والبكم

وأكد الوزير اهتمام الوزارة بأصحاب الهمم وبالصم والبكم، مشيرًا إلى أنها تضع على رأس أولوياتها اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعليمهم وتهيئتهم؛ لتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم كشريك أصيل فى المجتمع، موضحًا أن الوزارة تعمل على تطوير المحتوى الدراسي للطلاب الصم والبكم ليشتمل على الأنشطة التعليمية والمعالجات التي تتناسب مع إعاقاتهم، بهدف تلقي المفاهيم التي تمكنهم من ممارسة التعلم بسلاسة ويسر.

وأشار الوزير إلى أننا أصبحنا في حاجة ضرورية لتعلم لغة الإشارة كلغة نستطيع من خلالها سماع وفهم أبناء الوطن من الصم والبكم؛ لذا أعدت الوزارة نشرة بالإشارات الأكثر استخدامًا وتعميمها على جميع مدارس الجمهورية؛ لرفع الوعي المجتمعي ونشر ثقافة لغة الإشارة، وليترسخ في وجدان طلابنا أننا نسمعهم ونفهمهم، كما تعمل الوزارة على بناء قدرات المعلمين المتخصصين في لغة الإشارة.

إعداد ومواءمة المناهج للطلاب الصم والبكم

ومن جهته، قال المهندس أحمد فتحي سليمان إن منصة وشركة «كلمني إشارة» تهدف إلى تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية في مختلف المجالات للصم والبكم وضعاف السمع وباقي الإعاقات المزدوجة؛ لتساعدهم علي التحصيل الدراسي والدمج والإتاحة في المجتمع.

وناقش اللقاء إعداد ومواءمة المناهج للطلاب الصم والبكم، وتطوير المناهج الرقمية لمساعدتهم على التحصيل الدراسي، وإكسابهم مهارات سوق العمل.

حضر اللقاء الدكتور أکرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة سحر الألفى مدير عام التربية الخاصة، والدكتورة عزيزة ممدوح مركز تطوير المناهج، وكريم عاطف إدارة التربية الخاصة.