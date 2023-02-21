عرض سائق دهس عاملا في التجمع الأول على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض سائق سيارة نقل دهس عاملا، وتسبب في وفاته بموقع عمله بإحدى شركات المقاولات بمنطقة التجمع الأول على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بأنواعها المختلفة لبيان إذا كان المتهم وقت الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة التجمع الأول إخطارا من مستشفى بدر العام بوصول عامل جثة هامدة بادعاء تعرضه لحادث دهس سيارة.

وبالانتقال تبين العثور على جثة عامل معمار يدعي الطيري ش أ مواليد 1988، وبالفحص تبين إصابته بكسور ونزيف خارجي وتهشم في عظام الجمجمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

التحريات

وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، وأضافت التحريات بأنه خلال تواجد العامل في موقع تحت الإنشاء لمباشرة عمله، قام قائد سيارة نقل ثقيل بالرجوع للخلف دون أن يشاهد المجني عليه فدهسه، وجرى ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.