مراحل نمو الطفل في عامه الأول.. الحضانة تساعده على التحدث مبكرا

منذ خروجه جنينا من رحم أمه، يمر الطفل بمراحل نمو متنوعة، ومعرفة تطوره الحركي والعصبي أمر بالغ الأهمية بالنسبة للأم، لتفادي المشاكل التي قد تحدث له وعلاجها مبكرًا، لكن يجب العلم أن كل طفل يتطور بطريقة مختلفة عن الآخر، ومن الطبيعي أن يكون هناك فروق بسيطة بين طفلٍ وآخر.

مراحل نمو الطفل تبدأ في التطور من الشهر الأول وتستمر حتى 5 سنوات، ويجب على الأم ملاحظتها باستمرار، عن طريق الوزن والطول وشكل الرأس وتطوره الحركي والاجتماعي ومقارنته بمن في عمره.

مراحل نمو الطفل تبدأ في التطور من الشهر الأول

يستجيب الطفل للمؤثرات الخارجية ويقوم بحركات لقائية كرد فعل لهذه الاستجابة، ويستطيع الطفل حديث الولادة رؤية الأشياء القريبة من عينيه مثل وجوه والديه، والتعرف على بعض الروائح، وتحريك رأسه من جانب إلى آخر، والابتسامة والصراخ، وتتعامل الأم مع الطفل في هذه المرحلة بتلبية احتياجات الطفل من الرضاعة وتغير الحفاضات، ومساعدة والديه على تطوير قدراته البصرية من خلال محاولة جذب انتباهه لتحريك عينيه عن طريق تحريك الأشياء من حوله في الاتجاهات المختلفة.

تطور إدراك الطفل

عند ولادة الطفل لا تكون دماغه مكتملة النمو، وتنضج خلال السنوات الأولى من عمر الطفل، ويتطور معها إدراك الطفل وقدرته على حل المشاكل، كأن يقوم بتقريب لعبة من فمه أو تمرين، كما يتطور الطفل عاطفيًا واجتماعيًا، عن طريق تفاعله مع من حوله بالابتسامة أو حركة اليد.

من بين مراحل نمو الطفل تطور المهارات الحركية، كاستخدام اليدين والأصابع ليلتقط الأشياء الصغيرة ومن ثم يستخدم القلم، إلى استخدام العضلات الكبيرة والقدرة على الجلوس والمشي ومن ثم القفز.

قدرة الطفل التعبير عن أفكاره

أوضح الدكتور محمد رفعت، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، ومقدم برنامج «يحكي أن» عبر القناة الأولى، أنه من بين مراحل نمو الطفل القدرة على التعبير عن أفكاره، ويكون هذا في الشهر السادس، حيث يعبر عن حبه لأمه بمداعبتها وإمساكه بشعرها ومد يديه نحوها، فضلاً عن قدرته على الجلوس للحظات بسيطة معتمدا على نفسه دون أن تسنده الأم بيدها، ويتعلم المهارات وتجربة كل ما يقع في يده بلمسها أو وضعها في فمه ويفكر فيها.

تطور اللغة والكلام عند الطفل

من بين مراحل نمو الطفل تطور اللغة والكلام عند الطفل، وهي تشمل فهم واستخدام اللغة والطفل بعمر سنة ينطق ببضع كلمات، وفي عمر سنتين يعرف ماذا تعني كلمة عين، والكلام يعد مهارة سمعية.

وأوضح «رفعت» أنه من المهم أن يسمع الطفل جيدا ليتسطع التحدث، بالإضافة إلى قدرته على نطق بعض مقاطع الكلمات، ولا يكون لديه عيوب تكوينية في المنطقة الخاصة بالنطق في اللسان أو سقف الحلق.

علامات السمع عند الطفل

ويدل على علامات السمع التفات الطفل إلى التليفزيون وانتباهه إليه، ومن الممكن عمل مقياس سمع روتيني خلال الحمل أو بعد الولادة، لافتًا إلى أنه في أحيانا كثيرة يخضع الكلام لمزاج الطفل وقد يتأخر الطفل الأول أو الأخير في الكلام لعدم الاهتمام به، وتعد الحضانة من أكثر الأمور المحفزة للطفل على التحدث، ولا ينصح بتشغيل التليفزيون حتى يسمع الطفل في حال انشغال والديه عنه، مضيفًا أن الأطفال يستطيعون الاستماع إلى الأصوات في مراحل مبكرة قبل الولادة، لذلك سيكون للحديث معهم أو الغناء بصوت منخفض أثراً على تنمية قدراتهم السمعية.

في العام الأول من مراحل نمو الطفل، لا بد من تتبع مرحلة حديثي الولادة من حيث القدرات الفطرية، حيث تتطلب الحذر الشديد من الوالدين لأن الطفل يكون في نهايات هذه المرحلة فضولياً ومتسرعاً وأكثر نشاطاً ورغبة في الاستكشاف مع جهله بعواقب الأشياء مما قد يعرضه للمخاطر.