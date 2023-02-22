مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ودراجة نارية بسوهاج

لقي سائق مصرعه، وأصيب اثنين آخرون في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل، بمركز دائرة السلام بسوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بوصول إخطار من مأمور مركز شرطة المنشاة بوجود حادث وسقوط متوفى ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز المنشاة بمحافظة سوهاج.

الانتقال لموقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج ووحدة من المرور لرفع آثار الحادث، كما دفع مرفق إسعاف سوهاج بإشراف الدكتور هاني فؤاد بسيارتي إسعاف لنقل المصابين والجثث.

وبالانتقال لموقع الحادث تبين أنه أثناء سير سيارة «ملاكي» قيادة المدعو «عبد اللطيف ع ع ا» سن 31 عاما حاصل على ليسانس حقوق ويقيم بناحية قرية البلابيش المستجدة بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية «تروسيكل» قيادة المدعو «محسن ا ي م»، سن 43 عاما عامل، ويقيم دائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

ونتج عن الحادث وفاة قائد التروسيكل وإصابة كل من قائد السيارة بكدمات متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة و«ممدوح ع ع» سن 42 عاما عامل، ويقيم دائرة مركز دار السلام بكدمات متفرقة بالجسم من مستقل السيارة وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

تحرير محضر بالواقعة

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشأة المركزي ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهما، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما تم رفع آثار الحادث وأعاده تسيير الطريق.