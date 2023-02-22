حفل للفرقة القومية للفنون الشعبية في قبة الغوري غدا

تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية، حفلًا فنيًا غدًا في قاهرة المعز برحاب القاهرة الفاطمية بمركز إبداع قبة الغوري بالحسين، وذلك تحت رئاسة المخرج الكبير عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن سلام.

الفرقة القومية للفنون الشعبية

والفرقة القومية لـ الفنون الشعبية بقيادة الفنان هاني النابلسي على مسرح مركز إبداع قبة الغوري بقيادة الفنان محمد التوني والتي تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية بعض من تابلوهاتها الراقصة منها «الموشح، والعصايا، وأم الخلول، والبمبوطية، وفتوات قبلي، والتنورة، والحصان، والأغاني، والغوزاي، والحجالة، والدبكة»، وغيرها من الرقصات الممتعة التي يعشقها محبي الفنون الشعبية.

يُشار إلى أنَّ الفرقة القومية للفنون الشعبية إدارة مسرحية هاني أبو المعاطي، علاء سعودي تدريب، وخالد عزب ورحمة عمرو، ومحمد سلام، ومشرف مالي وإداري شيرين الدجوى بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.