تفاصيل سقوط «أسانسير» على شاب في الغربية.. «كان بيصلحه»

ودع «أحمد» أسرته متوجهًا الى عمله، إذ يعمل فني تصليح مصاعد، متوجهًا لإصلاح مصعد داخل إحدى العقارات، استقل سيارة إلى العنوان المحدد بشارع سعد محمد بالمحلة، وعقب وصوله إلى المكان، فتح القائمين على إدارة العقار الباب ليدخل ويبدأ في إصلاح العطل الذي أصاب المصعد.

صرخات من داخل العقار

وبعد دقائق من البدء في إصلاح المصعد، تفاجأ المارة في شارع سعد محمد سعد بمنطقة المحلة التابعة لمحافظة الغربية، وفي أثناء مرور الأهالي في الشارع، فجأة تتعالى الصرخات من داخل إحدى العقارات، أسرع الجميع إلى المكان لمحاولة فهم حقيقة ما يحدث، وبمجرد دخول العقار كانت الصدمة، اكتشفوا سقوط كابينة «الأسانسير» على أحد الأشخاص.

سيارات الشرطة

بعد دقائق كان رجال الشرطة وسيارات الإسعاف كانت متواجدة في المكان، وتمّ استخراج جثة الشاب يدعي أحمد طارق، 23 سنة من أسفل الكابينة، وتبين أنَّ الشاب المتوفي يعمل فني تصليح مصاعد، وكان يتولى إصلاح المصعد، وأثناء ذلك سقطت عليه كابينة المصعد ليلقى مصرعه في الحال.

نقل الجثة إلى المشرحة

كما انتقلت جهات التحقيق وناظرت جثمان الشاب المتوفي وأمرت بنقله الى المشرحة الخاصة بالمستشفى، وأمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، وقامت سيارة الإسعاف بحمل الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى، كما فحص رجال الشرطة البلاغ وبسؤال الجيران وشهود العيان حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، تبين من خلال مناقشة شهود العيان أنَّ الشاب المتوفي كان يتولى إصلاح المصعد وسقطت «كابينة الأسانسير» من أعلى.