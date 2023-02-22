هزة ارتدادية بقوة 4.5 درجة تضرب ديار بكر التركية

أعلن معهد الزلازل التركي، قبل قليل، أنّ هزة ارتدادية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر مركزها ولاية ديار بكر جنوبي تركيا، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

ارتفاع عدد المصابين جراء الزلزالين

وذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنّ عدد المصابين جراء الزلزالين الذين ضرب ولاية هطاي الإثنين الماضي، وكانت قوته 6.4 درجة، وأعقبه بـ3 دقائق زلزال آخر بقوة 5.8 درجة، وارتفعت إلى 562 شخص و6 قتلى.

7200 هزة ارتدادية عقب زلزال تركيا وسوريا المدمر

وأضافت هيئة إدارة الكوارث، أنّه تم تسجيل أكثر من 7200 تابع زلزالي منذ زلزال شرق المتوسط الذي كان في 6 فبراير الجاري، وسجل عدد قليل منها أكثر من 5 درجات.