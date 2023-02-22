خبير اقتصادي: مصر تحقق اكتفاء ذاتيا في الأدوية بنسبة 90%

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إنّ مصر هي الدولة الأكبر في تصنيع الدواء محليًا بأفريقيا، لافتا إلى أنّ مصر تمكنت من تحقيق اكتفاء ذاتيا بتصنيع الدواء قارب على 90%، سواء كان يتم تصنيعها عن طريق شركات محلية أو شركات متعددة الجنسيات متواجدة على الأراضي المصرية.

«عنان»: مصر حققت اكتفاء ذاتي من تصنيع الأدوية

وأكد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، على أهمية الشراكات ما بين القطاعات العامة والخاصة بالقطاع الصيدلي، وهو ما تحدد الاتجاه الذي تسلكه الدولة في قطاع صناعة الدواء، إذ تقتصر بعض الدول على التصنيع المحلي من خلال شركات محلية فقط، أو قد تتجه بعض الدول إلى تصنيع أدوية ذات كفاءة عالمية حاصة على براءة اختراع أجنبية، كاشفًا أنّ مصر تسير بالاتجاه الثاني، كونها تتجه إلى عقد المزيد من الشركات ما بين أدوية لها براءة اختراع أجنبية وبين المصانع المصرية.

الشراكات في مجال الأدوية تحقق تأمين دوائي لمصر

وتابع استاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أنّ مصنع الأورام على سبيل المثال يعمل بالشراكة بين الشركة السويسرية والشركة المصرية، لافتًا إلى أن كل شهر تقريبًا يكون هناك شراكة جديدة، وهو ما يساهم على تحقيق تأمين دوائي بالفترة المقبلة.