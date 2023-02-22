«أنا لحبيبي» يتصدّر إيرادات الشباك أمس.. والإجمالي يصل لـ7.5 مليون جنيه

تصدّر الفنان كريم فهمي المرتبة الأولى بين الأفلام المنافسة في دور العرض بفيلمه الأخير «أنا لحبيبي»، حيث حقق الفيلم أمس 158 ألف جنيه.

إيرادات فيلم «أنا لحبيبي» أمس بدور العرض

ووصل إجمالي إيرادات فيلم أنا لحبيبي، إلى نحو 7 ملايين و455 ألف جنيه، وهو يعتبر أعلى رقم مقارنة بإيرادات الأفلام الأخرى، ليحتل بذلك المركز الأول.

أحداث فيلم «أنا لحبيبي»

وتدور أحداث فيلم أنا لحبيبي، حول شخصية «شادي» التي يجسدها الفنان كريم فهمي، و«ليلى» التي تجسد دورها ياسمين رئيس، ويلتقيان صدفة في القطار المتجه إلى الأقصر وأسوان، ويتجاذبان أطراف الحديث، ويقعان في غرام بعضهما.

أبطال فيلم أنا لحبيبي

وفيلم أنا لحبيبي، تأليف محمود زهران، بطولة كريم فهمي، وياسمين رئيس، وأحمد حاتم، ومحمد شرنوبي، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد ومحسن محيي الدين، وإخراج هادي الباجوري.