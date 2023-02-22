الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» على التلفزيون المصري، الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة الآن، حيث يشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية بسيطة غير مؤثرة على الحركة المرورية تستمر حتى رمسيس، ثم سيولة حتى نزلة غمرة تستمر حتى نهاية كوبري أكتوبر، كما يشهد شارع رمسيس كثافات بسيطة وغير مؤثرة على امتداد الشارع وتستمر السيولة حتى طريق النصر، أما طريق 15 مايو المتجه للمهندسين يشهد كثافات مرورية سببها بعض التحويلات وبعض أعمال التوسعة على الكوبري وربطه بمحور 26 يوليو الجديد بشارع أحمد عرابي.

سيولة مرورية على كوبري أكتوبر

أما عن الاتجاه الآخر القادم من ميدان لبنان فيشهد سيولة مرورية، ويشهد الكورنيش من منطقة المظلات لوسط البلد كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فيشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، كما يشهد كثافات نسبية بمنطقة الوايلي وحتى كوبري الساحل والأميرية.

شارع الهرم كثافات مرروية بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع

وفي شوارع الجيزة بمنطقة الهرم يشهد شارع الهرم كثافات مرروية بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، وتبدأ الكثافات بالتزايد مع ساعات الذروة الصباحية، كما يشهد باقي شارع الهرم الرئيسي تباطؤ بحركة سير السيارات بسبب غلق الطريق بالتقاطع مع المريوطية، كما توجد كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل توجد كثافات مرورية كبيرة تبدأ من محطة المريوطية وتستمر حتى كوبري فيصل، وتظهر كثافات أخرى بشارع السودان وحتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وحتى مناطق بولاق وإمبابة.