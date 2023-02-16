الحالة المرورية في القاهرة.. كثافات بشارع رمسيس وكوبري أكتوبر

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، وتقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، الحالة المرورية، اليوم الخميس 16 فبراير 2023.

ووفق التقرير، فيشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية بسيطة غير مؤثرة على معدلات الحركة، وتستمر حتى منطقة رمسيس، وهناك سيولة حتى نزلة غمرة ونهاية كوبري أكتوبر.

كثافات بسيطة في رمسيس

وأكدت الإعلامية لمياء حمدين، أنّ شارع رمسيس يشهد كثافات بسيطة وغير مؤثرة بامتداد الشارع وتستمر السيولة حتى شارع النصر.

وأوضحت أنّ كوبري 15 مايو في اتجاه المهندسين، يشهد كثافات مرورية سببها بعض التحويلات وبعض أعمال توسعة الكوبري، وربطه بمحور 26 يوليو الجديد بشارع أحمد عرابي.

سيولة مرورية ببعض المناطق

وأشارت إلى أنّ القادم من ميدان لبنان، سيشهد سيولة مرورية وبالنسبة إلى الكورنيش من المظلات حتى وسط البلد، فإن هناك كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر، فإنه يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، وهناك كثافات نسبية عند الوايلي وحتى كوبري الساحل والأميرية.

كما يشهد شارع الهرم كثافات مرورية، بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، وتبدأ الكثافات في الزيادة مع ساعات الذروة، ويشهد باقي شارع الهرم الرئيس تباطؤ في حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية.