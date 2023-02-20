إصابة زوجين وابنهما اختناقا بالغاز داخل شقتهم في بني سويف

أصيبت أسرة مكونة من زوجين وابنهما، بحالة اختناق، صباح اليوم الإثنين، على إثر استنشاقهم غاز داخل شقتهم في قرية إبشنا التابعة لمركز بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغ باصابة 3 من أسرة واحدة اختناقًا بالغاز في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إختناق لـ3 من أسرة واحدة بقرية ابشنا التابعة لمركز بني سويف على إثر استنشاقهم الغاز داخل شقتهم، والذي وجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

سيارتين اسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق اسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بسيارتين اسعاف إلي مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث وهم: محمد عبدالله محمد، 32 عامًا,، حالته مستقرة، وزوجته منار طه محمد 22 عامًا، مصابة باختناق تسرب غاز، وحالتها مستقرة بنسبة اكسجين 71%، وابنهما، يوسف محمد عبدالله 5 سنوات، أكسجين 71%.

تحرر المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها.

يشار إلى أن محافظة بني سويف قد شهدت واقعة مأساوية أمس، بعد وفاة أم وبناتها الثلاث اختناقا من موقد نار للتدفئة بقرية قمبش الحمراء بمركز ببا.