الصحة ترفع عدد مراكز تطعيم المسافرين الدقهلية إلى 30 مكتبا

أعلنت محافظة الدقهلية، رفع عدد مراكز تطعيم المسافرين الدقهلية، إلى 30 مكتبا، بعد تنويه وزارة الصحة والسكان المصرية إلى تخصيص 145 مكتبًا بجميع المحافظات لاستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا، مشددة على أن هذه المراكز، تحمل رمز الاستجابة السريع «QR Code»، وتُمنح للراغبين في السفر إلى الخارج، وفقاً لبيان صادر عنها.

مراكز تطعيم المسافرين الدقهلية

ـ مكتب صحة أول المنصورة.

- مكتب صحة ثاني المنصورة.

- وحدة طب أسرة قولنجيل.

- مركز طب أسرة ميت مزاح.

- مركز طب أسرة شبرا بدين.

- مركز طب كوم الدربي.

- مكتب صحة ميت غمر.

- مركز طب أسرة كوم النور.

- مركز طب أسرة ميت محسن.

- مكتب صحة أجا.

- مركز طب أسرة صهرجت الصغرى.

- مركز طب أسرة سنجيد.

- مركز طب أسرة شبراويش.

- مكتب صحة الجمالية.

- مكتب السنبلاوين.

- مركز طب أسرة ميت غريطة.

- مركز طب أسرة برقين.

- مكتب صحة المطرية.

- مكتب صحة المنزلة.

- مكتب صحة بلقاس.

- مركز طب أسرة المعصرة.

- مكتب صحة جمصة.

- مكتب صحة دكرنس.

- مكتب صحة شربين.

- مركز طب أسرة ميت الكرماء.

- مركز طب أسرة ديسط.

- مكتب صحة منية النصر.

- مركز طب أسرة الكفر الجديد.

- مركز طب أسرة بهوت.

- مكتب صحة نبروه.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتيسير على المواطنين الراغبين في السفر، وفتح مكاتب جديدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا وانهاء قوائم الانتظار، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن، وإنهاء قوائم الانتظار، وأوضحت المحافظة أن المكتب الواحد يستقبل ما يقرب من 300 فرد في اليوم.

كل أنواع لقاحات فيروس كورونا بالمجان

ونوهت وزارة الصحة، بأنها تقدم خدماتها بشأن التلقيح مجاناً، منوهة بأن جميع المواطنين بإمكانهم تلقي كل أنواع لقاحات فيروس كورونا بالمجان، سواء كانوا مصريين أو الأجانب المقيمين على أرض مصر، أو الراغبين في السفر إلى الخارج، مناشدة المواطنين الإبلاغ الفوري على الرقم 15335 في حال طلب تحصيل أي مبالغ مقابل الحصول على جرعات التطعيم بأي نوع من اللقاحات.