«الحياة الآن».. مباشر: استمرار العمل في مد شبكات كهرباء قرية الشهامة بأسوان

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن»، المذاع على شاشة قناة الحياة، استمرار العمل في تدعيم شبكات كهرباء قرى وادي الصعايدة في مركز إدفو بأسوان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

مشروع تدعيم شبكات كهرباء بقرية الشهامة

مشروع تدعيم شبكات كهرباء قرية الشهامة، يتضمن مد كابلات أرضية جهد متوسط ومنخفض وكشافات إنارة، بالإضافة إلى أن تطوير كهرباء القرية بوادي الصعايدة في إدفو، يشتمل على استبدال الشبكات الهوائية والأعمدة المتهالكة، ويوفر أيضًا 1000 فرصة عمل للأهالي.

تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بنسبة 90%

وقال المهندس إبراهيم سليمان، رئيس مركز ومدينة إدفو، إنه تم إنشاء قرى وادي الصعايدة في أواخر الثمانينات، وتعتبر من القرى المحرومة من الخدمات، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بلغت 90%.

وأضاف «سليمان»، أنه تم الانتهاء من معظم مشروعات «حياة كريمة»، مثل الغاز الطبيعي والمياه والصرف الصحي والوحدات البيطرية، لافتًا إلى أنه تم الوصول لنسبة 90% من تنفيذ المشروع القائم الخاص بمد شبكات الكهرباء بالقرية.

وأشار المهندس حامد بكري، رئيس قرى وادي الصعايدة، إلى أنه تم تنفيذ مشروع رفع كفاءة الوحدة الصحية، إلى جانب إنشاء مجمع خدمات للمواطنين وآخر زراعي فضلًا عن إقامة وحدة بيطرية.