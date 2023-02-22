تفاصيل مسابقة كتابة رواية اليافعين.. الجائزة تصل إلى 10 آلاف جنيه

يطلق المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف مسابقة لكتابة رواية اليافعين، اهتماما من المركز بأدب الطفل بصفة عامة وأدب اليافعين بصفة خاصة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

موضوع المسابقة

يقوم المتسابق بكتابة رواية لليافعين للمرحلة العمرية من سن 12 إلى 18 عاما.

أهداف المسابقة

تتمثل أهداف المسابقة في دعم كتابة رواية الطفل الخاصة باليافعين، ويشارك بها كٌتاب أدب الطفل من داخل مصر.

شروط الاشتراك في المسابقة

الفئة العمرية: مفتوحة السن للكبار.

يكتب المتسابق على العمل البيانات الآتية «الاسم رباعيا - تاريخ الميلاد - الجنس (ذكر – أنثى) الجنسية - المحافظة المقيم فيها - رقم الهاتف المنزلي والمحمول إن وجد - البريد الإلكتروني (الايميل للمتسابق) - صورة شخصية حديثة يكتب خلفها اسمه - وصورة من البطاقة».

شروط خاصة بالمسابقة

يجب ألا تزيد كلمات الرواية عن 20 ألف كلمة ولا تقل عن 10 آلاف كلمة.

- يكتب المؤلف إقرارا بملكيته الفكرية للعمل.

- يرسل العمل من 3 نسخ + CD بصيغة word ويتم التأكد من عمل الCD حيث يتم استبعاد العمل فى حالة عدم الفتح.

- ألا تكون الرواية فازت أو نشرت من قبل.

- موضوعات الرواية مفتوحة.

- تراعي الرواية القيم والعادات والتقاليد العربية.

- تسلم الأعمال إلى مقر المركز القومي لثقافة الطفل.

- لا يلتزم المركز برد الأعمال سواء فازت أم لم تفز.

ويتم تلقي الأعمال من 21-2-2023 حتى 15-4-2023، على العنوان «محطة المساحة – الهرم – مدينة الفنون - المركز القومي لثقافة الطفل»، ويتولى تحكيم المسابقة نخبة من المتخصصين من داخل المركز وخارجه، ولأي استفسارات بخصوص المسابقة يمكن إرسال الأسئلة عبر عنوان المركز أو على الموقع الإلكتروني للمركز info@enccc.org

الجوائز

الفائز الأول 10000 جنيه.

الفائز الثاني 5000 جنيه.

سيتم طباعة الأعمال الفائزة من العمل الأول للثالث.