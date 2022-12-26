تفاصيل مسابقة «القومي لثقافة الطفل».. هدفها تعريف الأطفال بآثار مصر

قال محمد ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، إن مسابقة «القومي لثقافة الطفل» التي تُقام في المركز سنويًا، هدفها تعليم الأطفال القراءة واكتشاف مهاراتهم في الرسم والفنون ومساعدتهم على تنميتها، إلى جانب معرفة آثار بلده المختلفة والمتنوعة، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن المسابقة منذ يومين.

طرق الوصول للأطفال المشاركين في المسابقة

وأضاف «ناصف» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم الإعلامية منة فاروق عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على الآثار، إذ أنها تعتبر ركنًا رصينًا من الدخل القومي بالنسبة للدولة، موضحًا أن هناك أكثر من طريقة للوصول للأطفال منها نشر المسابقات الخاصة بالمركز القومي لثقافة الطفل بوسائل الإعلام، وموقع «عيالنا» التابع بالمركز، إلى جانب الصفحة الرسمية للمركز القومي لثقافة الطفل، بالإضافة إلى الوصول إلى أطفال المدارس عن طريق المديريات والإدارات المتواجدة بالمركز.

معايير مسابقة «القومي لثقافة الطفل»

وأشار رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، إلى أن معايير مسابقة «القومي لثقافة الطفل» لا تتعلق بنوع الأثر الذي تتركه أعمال الأطفال أو تاريخه، إذ أن كل المعايير فنية بحتة تتعلق بقدرة الطفل على الرسم، موضحًا أنه يكون هناك مجموعة من الفنانين يقيّمون ويحددوا الرسومات الفائزة للأطفال وفقًا لجودة الرسومات والألوان المستخدمة فيها والتنسيق بينهم وغيرهم.