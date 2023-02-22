خبير دولي: مصر أصبحت قبلة لجميع المستثمرين ولديها بنية تحتية قوية

قال الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية، إنّ أوزبكستان دولة مهمة جدا وغنية بالمواد الطبيعية، ولها ثقل وقدرة سياسية على أن يكون هناك تعاون في مجال الطاقة المتجددة بعدما نجحت مصر في عقد الكثير من الشراكات في هذا الملف تحديدا، مشددًا على وجود تطابق في الرؤى بين مصر وأوزباكستان، وهناك ثوابت في السياسة الخارجية المصرية والأوزبكية فيما يخص باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام القوانين والأعراف الدولية والسعي بكل قوة لإيجاد حلول سلمية لكل القضايا واحترام السلم والأمن الدولي.

الدولة المصرية أصبحت قبلة للمستثمرين العرب والأجانب

وأضاف خبير العلاقات الدولية خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «الدولة المصرية أصبحت قبلة للمستثمرين العرب والأجانب، لديها بنية تحتية قوية ولا يخفى ذلك على القاصي والداني، كل من يأتي للدولة المصرية يشهد بانها تحولت تحولا نوعيا حقيقيا على أرض الواقع فيما يخص البنية التحتية».

كل من يأتي للدولة المصرية سيحقق أعلى العوائد الاستثمارية

وتابع خبير العلاقات الدولية: «في مجال وضع قوانين تخص الاستثمارات، تم تكوين بنية تشريعية قوية تخص الدولة المصرية نجحت من خلالها في أن تكون الجاذبة للاستثمارات، وكل من يأتي للدولة المصرية سيحقق أعلى العوائد الاستثمارية».

عوامل معرقلة للاستثمار كما يحدث في أوروبا

وأشار، إلى أن هناك أماكن أخرى في العالم بدأت تفقد بوصلتها الاقتصادية وبدأ يكون هناك عوامل معرقلة للاستثمار كما يحدث في أوروبا وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على أوروبا بشكل كبير، وبالتالي فإن الدولة المصرية تتحرك في اتجاه أن يكون هناك تعظيم للعمل الاقتصادي المشترك بينها وأوزباكستان.