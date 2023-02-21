رئيس أوزبكستان: مصر تنطلق قدما للمستقبل وتعيش بروح ونفس جديدين

قال رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضيايف، إنّ استقرار الوضع في أفغانستان وعدم تقليل المساعدة الدولية إلى الشعب الأفغاني، أمر مهم للغاية متابعا: «ناقشت مع أخي الوضع الداخلي لأفغانستان، وأنه يجب أن يكون هناك اعتبار لما يتم داخل أفغانستان في الوقت الحاضر».

وأضاف ميرضيايف، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، «نذكر بكل احترام اسم أحمد الفرغاني ممثل النهضة الإسلامية الذي وضع قاعدة متينة لتقوية الروابط الأخوية بين شعبينا، ونحن اقترحنا بأن يكون هناك تأسيس جمعية ثقافة باسمه لكي يتم عن طريقها التعاون في إطار هذه الجمعية»، متابعا: «بلدكم تعتبر من المهود القديمة للحضارة العالمية وتنطلق قدما للمستقبل، وتعيش بروح ونفس جديدين، أتمنى لها الخير والبركة ودوام التقدم والرقي».

وتابع رئيس أوزبكستان، أنّ الثقافة الفريدة لمصر مثل المسرح والسينما وفن الغناء معروف لدى الشعب الأوزبكي، ونحن في انتظار الجولات الإبداعية للشعراء والكتاب المصريين إلى بلادنا، مكضيفا: «اتفقنا أنّ علاقتنا طويلة الأمد التي تستمد قوتها من الجذور المشتركة، سترتفع إلى آفاق جديدة وفقا لطموحات الشعبين، والخطط الكبيرة التي وضعناها اليوم».