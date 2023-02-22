«الوثائقية» تبث فيلم «إيفرجيفن».. «شركات عالمية تشيد بجهود مصر»

بثّت قناة الوثائقية فيلم «إيفرجيفن»، الذي عرض لقطات متنوعة للسفن في البحار والمحيطات، وشهد حوارات مع عدة شخصيات مسؤولة في هيئة قناة السويس، إلى جانب بعض المسؤولين في الهيئات الدولية.

إشادة شركة عالمية بجهود مصر

قال المهندس عصام فيش، مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس «سابقًا» خلال الفيلم التسجيلي على قناة «الوثائقية»، إنّ مالك سفينة «إيفرجيفن» كان يابانيا، واستعان بشركة هولندية عالمية متخصصة في عمليات الإنقاذ، متابعًا أنّ الشركة الهولندية أثنت على عمل وجهود مصر في إنقاذ السفينة وقالت إنّها لم تضيف جديد على مجهودات الدولة المصرية، لافتًا إلى أنّه من حق صاحب أي سفينة الاستعانة بالشركات الخارجية.

بينما، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في إنقاذ السفينة، موضحًا: «كنت بننتقل من سيناريو لآخر بسرعة، ونعمل على تعزيز قدراتنا لأننا كنا بنشتغل من البر»، لافتا إلى أنّه تم زيادة عدد القطارات لـ15 قاطرة، فضلا عن الاعتماد على 2 كراكة ونحو 7 أو 8 حفارات من البر.

وفي نفس السياق، أوضح عبدالله طلعت، سائق حفار، أنّ الحفار بدأ برفع وإزالة الصخور ومن ثم الحفر من أسفل في التربة بعمق 9 أمتار.

مجهودات ومحاولات كبيرة لمصر

في ذات الفيلم، أشار نيكولاس سلون، نائب رئيس الاتحاد الدولي للإنقاذ البحري، إلى أنّ المحاولة الأولى كانت سحب السفينة من خلال القاطرات ولكنها باءت بالفشل، لذلك تم الاتجاه للخطة الخاصة بالحفر حول المقدمة من جانب الشاطئ باستخدام الكراكات الصغيرة والكبيرة، حتى بدأت حالة وموضع السفينة في التحسن.