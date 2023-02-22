«الحياة الآن».. مباشر: استمرار العمل في مشروع الصرف بوادي الصعايدة بأسوان

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن»، المذاع على فضائية المذاع على شاشة قناة الحياة، استمرار العمل في مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية وادي الصعايدة في مركز أدفو أسوان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تفاصيل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي

مشروع محطة معالجة الصرف الصحي وادي الصعايدة تقع على مساحة 15 ألف متر مربع، كما أنها ترتبط بـ3 محطات رفع فرعية.

ووفر مشروع محطة معالجة الصرف الصحي وادي الصعايدة 1500 فرصة عمل للأهالي.

وقال المهندس حسن جلال، مدير مشروع محطة معالجة صرف وادي الصعايدة بادفو، إن الطاقة الاستيعابية الخاصة بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية وادي الصعايدة تبلغ من 1000 لـ2000 متر مكعب في اليوم وتخدم 3 قرى «الشهامة والسماحة وعمرو بن العاص» وتقع على مساحة 40 فدان.

دورة عمل المحطة

بينما أوضح، المهندس عمرو عبدالحميد، مدير تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي وادي الصعايدة، أن المياه تدخل من مبنى المصافي، مرورًا بحوت التهوية، ومن ثم رصد المواد العالقة وتوجيه المياه لحوض الترسيب، متوجهة إلى محطات «ترمبات» الرفع، فضلا عن حدوث الدورة العكسية.