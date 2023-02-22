السجن 10 سنوات لنقّاش متهم بالتعدي على طفل بالقوة في الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بجلستها اليوم الأربعاء، بمعاقبة نقّاش يدعى «إبراهيم.أ.إ.ع» 22 سنة؛ لإدانته بالتعدي على طفلٍ وهتك عرضه ممن له ولاية عليه، أثناء تعليمه النقاشة، والتسبب في إحداث إصابات له، وذلك بعدما أثبت الطب الشرعي الواقعة.

صدر القرار برئاسة المستشار طلعت محمد قنديل رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وأسامة محمد جاد، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

بلاغ بتعرض طفل للتعدي

تعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 37473 جنح مركز الفيوم لسنة 2022، والمقيدة برقم 2195 لسنة 2022 كلي الفيوم، إلى يوم 7 سبتمبر الماضي، حينما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغًا من ولي أمر طفل بتعرض طفله للتعدي وهتك العرض من قبل نقّاش كان يعمل معه.

كبله واعتدى عليه بالقوة

وتمكنت قوة أمنية من مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، من القبض على المتهم، ويدعى إ«براهيم.أ.إ.ع» 22 سنة، نقّاش، ومقيم عزبة علي صالح بدائرة المركز، والذي اعترف بأنّه اعتدى على الطفل المجني عليه «أحمد.م.ح.ع»، وقام بهتك عرضه بالقوة، بعدما كبّل يديه وقدميه، وتعدى عليه بالضرب متسببًا في إصابته، ثم قام بهتك عرضه، نظرًا لأنّه ممن لهم سلطة على الطفل حيث كان يعلّمه النقاشة.

الطب الشرعي أثبت صحة الواقعة

وجرى إحالة الطفل لتوقيع الكشف عليه بمعرفة الطب الشرعي، كما جرى تحريز ملابسه الموجود بها آثار الدماء والمني الخاص بالمتهم، وبتوقيع الكشف الطبي على الطفل، وفحص العينات ومطابقة الحمض النووي للجاني والمجني عليه تبينّ صحة الواقعة.

إحالة المتهم للجنايات

وجرى إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معه، حيث اعترف بارتكاب جريمته، ثم قرر المحامي العام إحالته إلى محكمة الجنايات والتي تولت محاكمته من خلال عدة جلسات، ثم أجلتها في مطلع الأسبوع لمناقشة الطبيب الشرعي بجلسة اليوم حتى أصدرت حكمها المتقدم.