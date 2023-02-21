مسار خط باصات العاصمة الإدارية الجديدة.. اعرف المحطات وسعر التذكرة

كشفت وزارة النقل والمواصلات عن مسار خط باصات شركة ستار لاين للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أنّها تشمل 54 مني باص، وتبلغ سعرها من 21 إلى 30 جنيهاً، والتي تمر بقسم الأهرام و6 أكتوبر والشيخ زايد والجيزة والعمرانية والدقي والزمالك.

مسار خط باصات شركة ستار لاين للعاصمة الإدارية الجديدة

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مسار خط باصات شركة ستار لاين للعاصمة الإدارية الجديدة، بحسب ما كشفت عنه وزارة النقل في تقرير لها:

من قسم الأهرام

يمر الباص بقسم الأهرام والطريق الدائري وطريق العين السخنة والدائري الإقليمي، وسعر التذكر 30 جنيهاً.

6 أكتوبر

يمر الباص بـ6 أكتوبر وميدان الحصري وجهاز مدينة 6 أكتوبر ومجلس أمناء 6 أكتوبر وفرنيتشر مول وهايبر 1 والدائري وطريق العين السخنة والدائري الإقليمي، وسعر التذكر 30 جنيهاً.

الشيخ زايد

يمر الباص بالشيخ زايد وموقف هايبر وميدان جهينة ومول مصر وسوق الجملة وجولف دريم والفردوس وحدائق أكتوبر والمنصورية والدائري وطريق السويس والدائري الإقليمي، وسعر التذكر 30 جنيهاً.

الجيزة

يمر الباص بالجيزة وميدان الجيزة وجامعة القاهرة والقصر العيني ومجرى العيون وطريق النصر والنادي الأهلي والكيلو 4.5 وطريق السويس والدائري الإقليمي، وسعر التذكرة 21 جنيهاً.

العمرانية

يمر الباص بالعمرانية ونفق الهرم وكوبري الجامعة والقصر العيني ومجرى العيون والدويقة ونادي السكة وطريق السويس والكيلو 4.5 والدائري الإقليمي، وسعر التذكرة 21 جنيهاً.

الدقي

يمر الباص بالدقي ومحطة مقار وشارع التحرير وميدان عبدالمنعم رياض وشارع رمسيس وغمرة والعابسية وامتداد رمسيس وطريق النصر والنادي الأهلي والكيلو 4.5 وطريق السويس، وسعر التذكرة 21 جنيهاً.

الزمالك

يمر الباص بالزمالك وأحمد عرابي وميدان سفنكس وشارع 26 يولوي وعبدالمنعم رياض وشارع رمسيس وغمرة والعاسية وامتداد رمسيس وطريق النصر والنادي الأهلي والكيلو 4.5 والتسعين الشمالي والدائري الأوسطي، وسعر التذكرة 21 جنيهاً.