إحالة أوراق سائقين للمفتي لإدانتهما بقتل شخص في الدقهلية

قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة 11 بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بإحالة سائقين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي في قرار إعدامهما، لاتهامهما بقتل شخص عمدًا والتخلص منه باستخدام بندقيتين آليتين بقرية كوم النور مركز ميت غمر محافظة الدقهلية لاعتقادهم بأن المجني عليه أبلع الجهات الأمنية عن قيامهم بالإتجار في المواد المخدر، فانتظروه وأطلقوا عليه وابل من الرصاص وأصابوه في أسه مما أدي غلي مصرعه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفعت أحمد المساح، رئيس محكمة جنايات المنصورة، وعضوية المستشار رفعت محمد السعيد اللواء والمستشار حسام محمود حشيش والمستشار أحمد عبد الحي قوره وذلك في القضية رقم 14589 لسنة 2021 جنايات مركز ميت غمر والمقيدة برقم 2695 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات المنصورة

وأحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية كلًا من المتهمين: «سمير. ع. ا.» 29 سنة ، سائق توك توك، و «محمد .ج .ع.» ، 24 سنة سائق ومقيمين بقرية كوم النور مركز ميت غمر، محبوسين، إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكماتهما في مواد الاتهامات المنسوبة إليهما.

اتهامات بالقتل العمد إلى المتهمين

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما بتاريخ يوم 21 يوليو 2021 بدائرة مركز ميت غمر- محافظة الدقهلية - قتلا المجني عليه محمد حامد عبد الفتاح سيد الأهل، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم والمسبق على ذلك لما اختمر في ذهنهما بسفك دم المجني عليه، بأن أعدا لتنفيذ جريمتهما سلاحين ناريين «بندقتين آليتين» وبداخلهم ذخيرتهما.

وتوجها إلى مكمنهما متربصين بالمجني عليه بالمكان الذين أيقنا سلفًا مرور المجني عليه به وما أن شاهداه بمحل الواقعة حتي أقدما على ارتكاب فعلتهما واطلقا وابلًا من الأعيرة النارية صوبه بواسطة سلاحيهما أنفى البيان استقرت إحداها براسه فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصدين إزهاق روح المجني عليه عن إصرار وعقد مصمم ومسبق منهما على ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين اعتقدا أن المجني عليه أبلغ عنهما السلطات الأمنية بأنهما يتاجران في المواد المخدرة فقررا التخلص منه وبيتا النية علي قتله.

وطالب أشرف زغلول، المدعي بالحق المدني، في مرافعته بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين ، وإدانتهما بمواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة.