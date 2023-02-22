محافظ القليوبية يسلم 151 مشروعا للمستفيدين من «تكافل وكرامة»

وزع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية 151 مشروعا للمواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بمركز شباب كفر شبين، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ضمن برنامج فرصة مبادرة «قرية بلا فقر».

الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا

تأتي المشروعات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا والأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال توفير فرص عمل لحياة كريمة بمشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالمحافظات.

أوضح محافظ القليوبية في بيان له أنه جرى تسليم 11 مشروع ملابس و44 مشروعا ماشية و7 مشروعات أغنام و3 مشروعات ملابس ومشروفات، ومشروعي مفروشات و10 مشروعات ديب فريزر أفقي و مشروع ديب فريزر عمودي، ومشروعي إكسسوارات ومشروع بلاستيكات بهدف خلق فرص عمل للسيدات ومحاربة البطالة وتحقيق التمكين الاقتصادى لمستفيدي «تكافل وكرامة»، وتحويلهم إلى الإنتاج بتمليكهم أدوات الإنتاج التي تؤهلهم لإقامة مشروع صغير.

وأضاف المحافظ أن المشروعات التي تم تسليمها كدعم للمواطنين متنوعة لتلائم احتياجات البيئة المحلية من تربية الماشية والأغنام وتجارة البلاستيكات والمفروشات والملابس والأجهزة الكهربائية، وغيرها مع التأكيد على كونها مشروعات صديقة للبيئة فى إطار الاقتصاد الاخضر، مشيرا أن برنامج «فرصة» يدعم مشروعات التمكين الاقتصادي لأسر تكافل وكرامة والأسر الاولي بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم..

وأكد محافظ القليوبية أن برنامج «فرصة» من البرامج الرائدة التي تعلي من قيمة العمل والإنتاج وتتصدى للاتكالية بما يساهم في خروج الأسر الفقيرة من حالة العوز إلى حالة العمل والإنتاج، وأن المحافظة بكافة أجهزتها لا تدخر جهداً في الوقوف بجانب الأسر الاولى بالرعاية والحالات الإنسانية وتقديم كل سبل الدعم اللازم.