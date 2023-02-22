الأرصاد تعلن تفاصيل طقس مدن القناة غدا: أمطار وشبورة ونشاط للرياح

كشف بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس مدن القناة غدًا الخميس، موضحًا أنه من المتوقع حدوث نشاط في الرياح على فترات متقطعة، مع تكون الشبورة المائية صباحا.

شبورة على الطرق بمحافظات القناة غدًا الخميس

وذكر بيان الأرصاد الجوية، أن طقس محافظات القناة الثلاث السويس والإسماعيلية وبورسعيد، يشهد غداً تكون الشبورة المائية، على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة الثلاث، بالإضافة إلى نشاط الرياح المتوقع أن تصل سرعتها إلى 30 كم / الساعة.

قراءات الطقس المتوقعة في محافظات القناة غدًا

وسجلت توقعات هيئة الأرصاد، وأجهزة الرصد الداخلية، قراءات طقس مدن القناة غداً الخميس كما يلي:

محافظة السويس: تسجل نسبة الرطوبة 54%، وسرعة الرياح 18كم/ساعة، وفرصة سقوط الأمطار 10%، ودرجة الحرارة العظمى 21 أما الصغرى 11 درجة.

محافظة الإسماعيلية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11، ونسبة الرطوبة 56%، وفرصة سقوط الأمطار تتوافر بنسبة 10%، أما سرعة الرياح فتسجل 13كم/ساعة.

محافظة بور سعيد: تسجل نسبة الرطوبة 76%، والحرارة العظمى 17 والصغرى 12 درجة مئوية وفرص سقوط الأمطار بنسبة 10% وسرعة الرياح 10 كم/ساعة.