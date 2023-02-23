خطوات الحصول على خدمات وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالقليوبية

وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل لخريي ومنسوبي التعليم الفني بالقليوبية، واحدة من الوحدات النوعية المستحدثة في مجال توفير فرص العمل وريادة الأعمال والتأهيل لسوق العمل في مديرية التعليم بالقليوبية، إذ بدء نشاطها منذ عام 2017 وحتى الآن، وقامت المديرية مؤخرا بافتتاح مقر جديد لها في المدرسة الزخرفية المعمارية في بنها، للعمل على تفعيل الوحدة وزياة أنشتطها لخدمة أبناء المحافظة.

«الوطن» تستعرض مكونات وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ودورها في توفير فرص عمل للخريجين، وإعدادهم لسوق العمل وترويج أفكار ريادة الأعمال.

مكونات وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالقليوبية

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنّ مكونات وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل لخريجي التعليم الفني بالقليوبية كالتالي:

- الإرشاد والتوجيه المهني.

- دعم وحدات التدريب وتقديم التأهيل لسوق العمل.

- ريادة الأعمال ودعم الابتكار للمساعدة في تحويل الفكرة لمشروعي.

- دراسة معلومات سوق العمل وفرص التوظيف.

خدمات الوحدة مجانية لخريجي التعليم الفني

وأشارت وكيل الوزارة لـ«الوطن»، إلى أنّ الوحدة لها عددا من المقرات بالإدارات التعليمية والمدارس الفنية، وجرى فتح مقر جديد لها في المدرسة الزخرفية المعمارية ببنها لتقدم خدماتها مجانا لخريجي التعليم الفني.

خطوات الحصول علي خدمات وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالقليوبية

وأوضحت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنّه يمكن لخريجي التعليم الفني بالقليوبية، الحصول على خدمات الوحدات من خلال الخطوات التالية:

- الحضور بالبطاقة الشخصية لمقر الوحدة.

- تسجيل استمارة مجانية بالرغبات.

- تحديد الرغبات في مجالات العمل المطلوبة.

- المشاركة مع فريق العمل في جلسات توعية وظيفية.

- استعراض الوظائف المتاحة والاختيار من بينها في القطاع الخاص.

- المشاركة في ملتقيات التوظيف المتخصصة التي تنظمها الوحدة.

آليات التواصل مع الراغبين في خدمات الوحدة

وأوضحت وكيل الوزارة أنّ الوحدة تعمل منذ عام 2017، وتتواصل مع خريجي التعليم الفني عن طريق عدة طرق منها:

- اللقاءات المباشرة بالمدارس.

- توزيع الدعاية المطبوعة.

- منصات التواصل الاجتماعي.

- الإعلان عن أنشطة مذكرات التفاهم مع القطاع الخاص التي تضمن توفير وظيفة لائقة، تضمن عقد عمل تأمين اجتماعي تأمين صحي وفرص للترقي وبيئة عمل آمنة.

وتقدم الوحدة خدماتها لخريجي التعليم الفني من سن 18 حتى 35 عاما، إذ تستقبل الراغبين في العمل، لتقديم المساعدة لهم عن طريق فريق العمل، لتعريفهم بسوق العمل وحقوقهم وواجباتهم من خلال جلسات توعية وظيفية.

أهداف وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل

وأكدت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن الوحدة تحرص على تنفيذ عدة أهداف:

- تشجيع خريجي التعليم الفني بالعمل في القطاع الرسمي بالقطاع الخاص.

- نشر ثقافة العمل اللائق وأهميته سواء للدولة أو للعامل.

- الوصول للوظيفة اللائقة من خلال نفسه أو من خلال مكاتب الوحدة في الإدارات من خلال تسجيل الرغبات وعقد المقابلات وجلسات التوعية.

ولفتت إلى أن الوحدة تضع ألية مستدامة لجمع وتحليل معلومات سوق العمل الإقليمية، واستحداث البرامج القائمة على معلومات سوق العمل، وتنفيذ برامج لتشغيل الشباب تستند على برامج ريادة الأعمال، وبرامج الإرشاد والتوجيه المهني، مشيرا إلى أنه تم عقد عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من المصانع والشركات، لتوفير فرص تدريبية لأبناء التعليم الفني والخريجين، لخلق جيل من المتميزين وظيفيا في مختلف القطاعات، وربطهم بسوق العمل حيث يمثل التعليم الفني قاطرة التنمية في مصر.