«الحياة الآن».. مباشر: مشروع معالجة الصرف بوادي الصعايدة بأسوان وفر 1500 وظيفة

ترصد «الوطن» أبرز ما جاء في برنامج «الحياة الآن» مباشر، المذاع على شاشة قناة الحياة، اليوم، من رصد لأهم المشروعات بمبادرة «حياة كريمة» في الصعيد.

استمرار العمل في مشروع الصرف بوادي الصعايدة بأسوان

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن»، المذاع على فضائية المذاع على شاشة قناة الحياة، استمرار العمل في مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية وادي الصعايدة في مركز أدفو أسوان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تفاصيل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي

مشروع محطة معالجة الصرف الصحي وادي الصعايدة تقع على مساحة 15 ألف متر مربع، كما أنها ترتبط بـ3 محطات رفع فرعية.

ووفر مشروع محطة معالجة الصرف الصحي وادي الصعايدة 1500 فرصة عمل للأهالي.

وقال المهندس حسن جلال، مدير مشروع محطة معالجة صرف وادي الصعايدة بادفو، إن الطاقة الاستيعابية الخاصة بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية وادي الصعايدة تبلغ من 1000 لـ2000 متر مكعب في اليوم وتخدم 3 قرى «الشهامة والسماحة وعمرو بن العاص» وتقع على مساحة 40 فدانا.

دورة عمل المحطة

بينما أوضح، المهندس عمرو عبدالحميد، مدير تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي وادي الصعايدة، أن المياه تدخل من مبنى المصافي، مرورًا بحوت التهوية، ومن ثم رصد المواد العالقة وتوجيه المياه لحوض الترسيب، متوجهة إلى محطات «ترمبات» الرفع، فضلا عن حدوث الدورة العكسية.

استمرار العمل في مد شبكات كهرباء قرية الشهامة بأسوان

مشروع تدعيم شبكات كهرباء قرية الشهامة، يتضمن مد كابلات أرضية جهد متوسط ومنخفض وكشافات إنارة، بالإضافة إلى أن تطوير كهرباء القرية بوادي الصعايدة في إدفو، يشتمل على استبدال الشبكات الهوائية والأعمدة المتهالكة، ويوفر أيضًا 1000 فرصة عمل للأهالي.

تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بنسبة 90%

وقال المهندس إبراهيم سليمان، رئيس مركز ومدينة إدفو، إنه تم إنشاء قرى وادي الصعايدة في أواخر الثمانينات، وتعتبر من القرى المحرومة من الخدمات، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بلغت 90%.

وأضاف «سليمان»، أنه جرى الانتهاء من معظم مشروعات «حياة كريمة»، مثل الغاز الطبيعي والمياه والصرف الصحي والوحدات البيطرية، لافتًا إلى أنه تم الوصول لنسبة 90% من تنفيذ المشروع القائم الخاص بمد شبكات الكهرباء بالقرية.

وأشار المهندس حامد بكري، رئيس قرى وادي الصعايدة، إلى أنه تم تنفيذ مشروع رفع كفاءة الوحدة الصحية، إلى جانب إنشاء مجمع خدمات للمواطنين وآخر زراعي فضلًا عن إقامة وحدة بيطرية.

استمرار العمل في مشروع خط انحدار صرف صحي قرية السماحة بأسوان

أوضح المهندس محمد عياد مدير شبكة انحدار قرية السماحة بإدفو، إننا نعمل حاليا على أعمال التجفيف، ونعمل بالقرية بطول 3 كيلو مترات، وسيطرنا على المياه، والشبكة سترمي في محطة رفع السماحة، ومحطة الرفع سترمي في المعالجة ومتبق نحو كيلومتر.

وتابع التقرير: «المشروع به مواسير أقطار 200 و250 و300 مللي، كما وفر المشروع 400 فرصة عمل للأهالي».

وتواصل «حياة كريمة» مشروعاتها في كامل الجمهورية، من أجل الوصول إلى أفضل وضع ممكن للقرى المحرومة والأكثر احتياجا.

استمرار العمل في مشروع محطة رفع صرف قرية السماحة بأسوان

قال المهندس عبد الله هشام مدير مشروع محطة رفع قرية السماحة بإدفو، إن المشروع ضمن مشروعات «حياة كريمة».

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على مبادرة «حياة كريمة» التي تخدم كل مصر، ومتواجدة في كل مكان، «محطة المعالجة بطول 6 كيلومترات حتى المحطة الرئيسية، ونعمل حاليا في البئر الرئيسية للمحطة».

وأوضح التقرير أن مشروع إنشاء المحطة وفر 250 فرصة عمل للأهالي، كما أنها مرتبطة بخد طرد بطول 6 كيلومترات.