«الحياة الآن».. مباشر: استمرار العمل في مشروع محطة رفع صرف قرية السماحة بأسوان

استعرضت كاميرا برنامج «الحياة الآن» مباشر، المذاع على قناة الحياة، تقريرا عن استمرار العمل في مشروع إنشاء محطة رفع الصرف بقرية السماحة ضمن مبادرة حياة كريمة في مركز إدفو بأسوان.

وأوضح التقرير أن محطة رفع الصرف بقرية السماحة تقع على مساحة 1200 متر مربع.

مشروع محطة رفع قرية السماحة بإدفو

وقال المهندس عبد الله هشام مدير مشروع محطة رفع قرية السماحة بإدفو، إن المشروع ضمن مشروعات «حياة كريمة».

250 فرصة عمل للأهالي

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على مبادرة «حياة كريمة» التي تخدم كل مصر، ومتواجدة في كل مكان، «محطة المعالجة بطول 6 كيلومترات حتى المحطة الرئيسية، ونعمل حاليا في البئر الرئيسية للمحطة».

وأوضح التقرير أن مشروع إنشاء المحطة وفر 250 فرصة عمل للأهالي، كما أنها مرتبطة بخد طرد بطول 6 كيلومترات.