«مجلس الوزراء» لـ قناة الحياة: تدريب خريجي التخصصات غير المطلوبة في مجالات جديدة

أكد السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن استراتيجية الدولة الجديدة في مجال مكافحة البطالة، لها عدة أهداف، منها ربط سوق العمل بالتعليم، على أن تركز الدولة على المجالات المطلوبة في سوق العمل من الناحية التعليمية سواء في التعليم الفني أو التعليم الجامعي.

الدولة ستتوسع في تدريب خريجي التخصصات غير المطلوبة

وأوضح «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة» أن الدولة ستتوسع في جانب التدريب، مشيرًا إلى أن هناك خريجي جامعات بتخصصات غير مطلوبة لسوق العمل ولديهم استعدادات لتلقي تدريبات في مجالات أخرى لتأهيلهم لسوق العمل الذي يطلب مؤهلات أخرى.

المشاريع القومية وفرت أكثر من 5 ملايين فرصة عمل

وأشار متحدث الحكومة إلى أن المشاريع القومية وفرت لمصر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل، مؤكدًا ضرورة أن تعود للقطاع الصناعي الخاص ريادته في صنع وتوفير فرص العمل.