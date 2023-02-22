«الحياة الآن».. مباشر: استمرار العمل في مشروع خط انحدار صرف صحي قرية السماحة بأسوان

استعرضت كاميرا برنامج «الحياة الآن» مباشر، المذاع على قناة الحياة، استمرار العمل في مشروع خط انحدار صرف صحي قرية السماحة ضمن مبادرة «حياة كريمة» في مركز إدفو بمحافظة أسوان، بطول 3 كيلومترات.

مدير شبكة انحدار قرية السماحة بإدفو: نعمل على أعمال التجفيف

وأوضح المهندس محمد عياد مدير شبكة انحدار قرية السماحة بإدفو، إننا نعمل حاليا على أعمال التجفيف، ونعمل بالقرية بطول 3 كيلو مترات، وسيطرنا على المياه، والشبكة سترمي في محطة رفع السماحة، ومحطة الرفع سترمي في المعالجة ومتبق نحو كيلومتر.

المشروع به مواسير أقطار 200 و250 و300 مللي

وتابع التقرير: «المشروع به مواسير أقطار 200 و250 و300 مللي، كما وفر المشروع 400 فرصة عمل للأهالي».

وتواصل «حياة كريمة» مشروعاتها في كامل الجمهورية، من أجل الوصول إلى أفضل وضع ممكن للقرى المحرومة والأكثر احتياجا.