رئيس البنك الزراعي لـ قناة الحياة: نخدم 50 مليون مواطن في الريف

أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن هناك خطة موضوعة منذ عام 2017، لهيكلة البنك، لافتًا إلى أنه تولى المسؤولية في فبراير 2020، وبدأ بتطوير العنصر البشري لتأهيله للتعامل مع الفلاحين في الريف المصري، وتقديم كامل الدعم لهم في ظل الجمهورية الجديدة، وفي ظل مبادرة «حياة كريمة».

زيادة فروع البنك الزراعي المصري

وأوضح خلال لقاء مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، أن البنك الزراعي لديه 1150 فرعا منتشرة على مستوى الريف المصري، و1177 ماكينة صراف آلي، معربًا عن أمله في زيادة عدد الفروع.

وأشار إلى أن قوافل البنك الزراعي تجوب القرى والمراكز وقرى «حياة كريمة» لتحقيق الشمول المالي ولتعرف المواطنين بالبنك الزراعي المصري وخدماته.

البنك الزراعي يخاطب أكثر من 50 مليون مواطن

وأكد أن البنك الزراعي يخاطب أكثر من 50 مليون مواطن في الريف المصري، ومن حقهم توفير جميع المنتجات البنكية التي تلبي احتياجاتهم.

ولفت إلى أن البنك الزراعي مول الزراعات التعاقدية والسلفة الزراعية بفائدة 5%، ومشروع البتلو، مشيرًا إلى أن البنك كانت مجالات عمله محدودة في 3 مجالات سابقة فقط.