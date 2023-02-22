خريطة قطع المياه وضعفها غدا بالمحافظات.. أعرف الأماكن والمواعيد

تشهد عدة قرى ومدن غدا الخميس قطع المياه لعدة ساعات للصيانة الدورية، وتنقية الشبكات وتطهير المروقات، أو لتصليح كسر بالفترة الصباحية وضعفها بعدة أماكن أخرى، وذلك بمحافظات الجيزة ودمياط والمنيا.

وأهابت شركات المياه بأماكن انقطاع المياه غدا بالمواطنين بتوفير مياه فترة قطع المياه خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والمحال الخدمية.

قطع المياه غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة قطع المياه لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 4 فجر الخميس لوجود كسر بخط المياه قطر 700 مم، بطريق طراد النيل وحددت أماكن قطع المياه بقرية الكداية بمركز أطفيح.

وصرحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بضعف مياه الشرب غدا الخميس بقرية طوخ الخيل وحددت مواعيد ضعف المياه من 8 صباحا للساعة 4 عصرا لغسل وتعقيم الخزان الأرضي.

انقطاع المياه غدا

أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط بقطع المياه عن عدة قرى من 9 مساء اليوم الأربعاء حتى الساعة 9 صباح غدا الخميس، بقرى العنانية، والسيالة، وغيط النصاري، وشطا للقيام بأعمال إصلاح خط مياه كوبري قنال العنانية بعزب النهضة.