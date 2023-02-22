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عاجل.. قطع المياه عن 4 قرى في الدلتا لمدة 12 ساعة

كتب:

سلامة عامر
10:29 ص | الأربعاء 22 فبراير 2023
قطع المياه - تعبيرية

قطع المياه - تعبيرية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط، قطع المياه عن قرى «العنانية، والسيالة، وغيط النصاري، وشطا»، اعتبارا من الساعة 9 مساء اليوم، حتى الساعة 9 صباح الغد، لمدة 12 ساعة.

إصلاح خط مياه

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، إلى تنفيذ أعمال إصلاح خط مياه كوبري قنال العنانية بعزب النهضة.

تدبير الاحتياجات من المياه

وطالبت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، موضحة أنّها وفرت سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.