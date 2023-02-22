«مجلس الوزراء» لـ أحمد موسى: وصول 50 ألف طن ذرة صفراء بداية الأسبوع المقبل

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ستحدد سعر ضمان 4 زراعات تعاقدية لشراء الذرة البيضاء والصفراء وفول الصويا وعباد الشمس، من أجل توفير الأعلاف وتشجيع الفلاح المصري على زراعتها.

وصول 50 ألف طن ذرة صفراء الأسبوع القادم

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن الدولة المصرية ستحصل على محاصيل هذه الزراعات إن أراد الفلاح ولا إجبار في عملية توريدها، بسعر الضمان.

وأشار إلى أنه منتظر وصول 50 ألف طن ذرة صفراء يوم السبت أو الأحد المقبلين، وطرحها في البورصة السلعية، وهناك 60 ألف طن آخرى خلال أسبوع عقب ورود الكمية الأولى، مؤكدًا أن ذلك من أجل دعم صغار مربي الدواجن، وتشجيعهم على الإنتاج.

جار التعاقد على استيراد كميات مناسبة من فول الصويا

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أنه جار التعاقد على استيراد كميات مناسبة من فول الصويا، من خلال هيئة السلع التموينية من أجل دعم صغار مربي الدواجن وطرحها في البورصة السلعية.