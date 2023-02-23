7 مدن ضمن قائمة الأكثر دفئا رغم برودة أمشير.. «شمسها تجذب الزائرين»

تكسر اليوم الخميس 7 مدن برودة الشتاء مسجلة طقسا حارا وشمس ساطعة، لتعد الأدفى على مستوى الجمهورية، جميعها في صعيد مصر، إذ تسجل درجات حرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى، بطقس حار نهارا و15 و16 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى بطقس مائل للبرودة ليلا، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

طقس المدن الدافئة اليوم

وتنشر «الوطن» قائمة بأكثر المدن دفئا، اليوم الخميس في مصر، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية.

شلاتين: تسجل درجات الحرارة العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 16 درجات مئوية

حلايب: تسجل درجات الحرارة العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 17 درجات مئوية.

الغردقة: تسجل درجات الحرارة العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 13 درجات مئوية

الوادي الجديد: تسجل درجات الحرارة العظمى 25 درجة مئوية والصغرى 9 درجات مئوية.

أسوان: تسجل درجات الحرارة العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 10 درجات مئوية.

الأقصر: تسجل درجات الحرارة العظمى 25 درجة مئوية والصغرى 9 درجات مئوية.

قنا: تسجل درجات الحرارة العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 10 درجات مئوية.

أماكن يمكن زيارتها بعطلة نهاية الأسبوع

ويمكن الاستمتاع بإجازة نهاية الأسبوع بعدة أمان بالمدن الأكثر دفئا من بينها: