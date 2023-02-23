محامي «كريمة» يكشف كيف نجت من الإعدام بعد 3 سنوات بالبدلة الحمراء

كشف وهدان الباز، المحامي، السر الذي أنقذ المتهمة كريمة السيد عبدالحميد يوسف من حبل المشنقة، وحصولها علي البراءة بعد صدور حكم الإعدام، من محكمة جنايات المنصورة بإدانتها بالتخلص من زوجها بدس السم له في فنجان قهوة بمدينة محلة دمنة في محافظة الدقهلية، وخروج المتهمة من السجن بعد أن قضت أكثر من 5 سنوات، منها 3 سنوات بالبدلة الحمراء.

وقال وهدان الباز، محامي المتهمة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن السر في براءتها كان هو توقيت تناول المجني عليه فنجان القهوة الذي دس به سم الفئران، وتسبب في وفاته، مؤكدا أن المجني عليه جلس على مقهى، وظل بها من الساعة 6:30 حتى 9:30 صباحا، ثم أخبر أصدقائه أنه ذاهبًا لزوجته، وذلك على الرغم من وجود خلافات ترك على إثرها المنزل منذ فترة وذهب للإقامة مع أهله في مدينة منية النصر بالدقهلية.

السر في توقيت دخول الزوج البيت

وأضاف محامي المتهمة، أن الزوج دخل بيته بعد الساعة 9:30 وفقا للشهود وتحريات المباحث، وهناك تناول فنجان آخر من القهوة، ونفت الزوجة أن تكون قد دست السم لزوجها وأصرت في التحقيقات وأمام المحكمة على ذلك علاوة على وجود كسر في ساقها، وأنها كانت في الجبس خلال هذه الفترة.

وذكر أنه بالعودة إلى للمراجع العلمية وتوقيت تأثير سم الفئران في جسم الإنسان، تبين أنه قد يستغرق 4 ساعات على الأقل للتفاعل داخل الجسم وحدوث الوفاة.

ووفقًا للتقرير الطبي فإن الزوج توفي الساعة 11 مساءً، أي أن فرق التوقيت بين ذهابه لزوجته ووفاته يتراوح ما بين ساعة وساعة ونصف الساعة فقط، وليس 4 ساعات مدة تأثيره بالجسم، وبالتالي توقيت دس السم في فنجان القهوة كان في حدود الساعة 7:30 قبل وصوله إلى بيته.

مستند علمي يضرب بشهادة الشهود

وأوضح المحامي أنه قدم للمحكمة مستندًا رسميًا بالرأي العلمي الذي يثبت تفاعل سم الفئران بعد 4 ساعات من تناوله، وهو ما يتنافى مع أقوال شهود العيان من أصدقاء المجني عليه، مؤكدا أنه رغم صدور حكم الإعدام إلا أنه كان واثقا في براءة الزوجة، مشيرا إلى أن الحكم يعد تاريخيًا لم يصدر من قبل، وسيؤدي إلى إعادة فتح القضية من جديد لضبط المتهم وتقديمه للمحاكمة العادلة.

حكم براءة كريمة بعد 41 شهرا بالبدلة الحمراء

وأصدرت محكمة النقض، حكمًا ببراءة كريمة السيد عبدالحميد يوسف، وذلك بعد الحكم عليها بالإعدام في قضية قتل زوجها عام 2017، في القضية رقم 144 لسنة 2018 جنايات مركز محلة دمنة، المقيدة برقم 448 لسنة 2018 كلي جنوب المنصورة، بعد أن قضت 41 شهرا في السجن مرتدية البدلة الحمراء.