6 مدن في قائمة الأكثر برودة اليوم الخميس.. وسانت كاترين تسجل 3 درجات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال بيان لها، درجات الحرارة العظمى والصغري المتوقعة اليوم الخميس، مشيرة إلى أن هناك عددا من المدن والمحافظات تشهد انخفاض في درجات الحرارة العظمى والصغري.

وكشف بيان هيئة الأرصاد، أن هناك 6 مدن ومحافظة في قائمة الأكثر برودة اليوم، وتتراوح درجات الحرارة الصغري بها بين 3 إلى 9 درجات مئوية.

قائمة المدن الأكثر برودة

ووفقا لدرجات الحرارة الصغري المتوقعة اليوم الخميس، فإن قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة، تضم سانت كاترين 3 درجات، نخل 4 درجات، سيوة 8 درجات، أسيوط 7 درجات، بني سويف 9 درجات، الفيوم 9 درجات.

سانت كاترين العظمى 17 والصغرى 3 درجات

نخل العظمى 18 والصغرى 4 درجات

سيوة العظمى 21 والصغرى 8 درجات

بني سويف العظمى 21 والصغرى 9 درجات

الفيوم العظمى 20 والصغرى 9 درجات

أسيوط العظمى 22 والصغرى 7 درجات

14 مدينة ومحافظة في قائمة الأكثر دفئا اليوم الخميس

وبحسب درجات الحرارة العظمى، فإن قائمة المدن الأكثر دفئا تشمل: قنا ورأس حدربة 24 درجة، شرم الشيخ 23 درجة، وأبوسمبل وشلاتين 26 درجة، وحلايب وأبورماد والأقصر وأسوان والوادي الجديد 25 درجة، وسفاجا 23 درجة، ومرسى علم والغردقة 24 درجة، ورأس غارب 23 درجة مئوية.