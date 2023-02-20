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الـ11 مدينة الأكثر برودة اليوم.. بينها أسيوط وسيوة

كتب:

حمدى عبد الله
10:59 ص | الإثنين 20 فبراير 2023
طقس بارد

طقس بارد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، وكشف بيان الهيئة أن 11 مدينة ومحافظة تقع في قائمة الأكثر برودة اليوم، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بها بين 4 و9 درجات مئوية، فيما تضم قائمة المدن والمحافظات الأكثر دفئا 13 مدينة.

قائمة المدن الأكثر برودة  من بينها نخل وسيوة

وبحسب درجات الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم، فإن قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة تضم سانت كاترين وسيوة 4 درجات، أسيوط 6 درجات، بني سويف والمنيا 7 درجات، السويس والإسماعيلية ونخل وسوهاج  8 درجات، رأس سدر والسلوم 9 درجات.

درجات الحرارة المتوقعة فى المدن والمحافظات الأكثر برودة

سانت كاترين العظمى 18 والصغرى 4 درجات

نخل العظمى 18 والصغرى 8 درجات

سيوة العظمى 19 والصغرى 4 درجات

أسيوط العظمى 20 والصغرى 8 درجات

بني سويف العظمى 20 والصغرى 7 درجات

المنيا العظمى 21 والصغرى 8 درجات

السويس العظمى 19 والصغرى 8درجات

الإسماعيلية العظمى 20 والصغرى 8درجات

سوهاج العظمى 21 والصغرى 8 درجات

رأس سدرالعظمى 19 والصغرى 9درجات

السلوم العظمى 17 والصغرى 9درجات

المدن والمحافظات الأكثر دفئا اليوم 

ووفقا لدرجات الحرارة العظمى، فإن قائمة المدن الأكثر دفئا تشمل قنا وأسوان 28 درجة شرم الشيخ وأبوسمبل وحلايب وأبورماد  25 درجة، شلاتين 27 درجة،الأقصر 26 درجة، سفاجا والغردقة 23 درجة، الوادى الجديد 24 درجة مئوية، الطور ورأس غارب 22 درجة مئوية.

 

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بقلم حمدى عبد الله