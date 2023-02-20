10 مدن في قائمة الأكثر برودة غدا.. سانت كاترين تسجل 4 درجات ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات المختلفة غداً الثلاثاء، موضحة انخفاض الحرارة بعدد من المدن والمحافظات عن 9 درجات مئوية لتكون هي الأكثر برودة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

وكشف بيان الأرصاد الجوية المدن والمحافظات الأكثر برودة غدا وعددها 10 وفقا لدرجات الحرارة الصغرى، وتضم سانت كاترين ونخل ورأس سدر والسلوم وسيوة ومرسى مطروح والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، والذي يتضمن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا بالمحافظات، فإن الأكثر برودة كالتالي:

سانت كاترين: العظمى 18 والصغرى 4 درجات

نخل: العظمى 18 والصغرى 8 درجات

رأس سدر: العظمى 19 والصغرى 9 درجات

السلوم: العظمى 17 والصغرى 9 درجات

سيوة: العظمى 19 والصغرى 8 درجات

الفيوم: العظمى 20 والصغرى 7 درجات

بني سويف: العظمى 20 والصغرى 7 درجات

المنيا: العظمى 21 والصغرى 7 درجات

أسيوط: العظمى 21 والصغرى 6 درجات

سوهاج: العظمى 21 والصغرى 8 درجات

المدن الأكثر دفئا غدا

بينما ضمت قائمة المحافظات الأكثر دفئا غدا قنا وأسوان 28 درجة، وشلاتين 27 درجة، والأقصر 26 درجة، وأبو سمبل وأبو رماد وحلايب وشرم الشيخ 25 درجة، ومرسى علم ورأس حدربة والوادي الجديد 24 درجة، والغردقة وسفاجا 23 درجة.