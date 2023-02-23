النيابة تقرر تشريح جثتي رضيعين «توأم» توفيا في ظروف غامضة بالشروق

قررت النيابة العامة نقل جثتي توأم، رضيعين إلى مشرحة زينهم وانتدبت الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، كما قررت سحب عينات من المتوفيين وإرسالها إلى المعمل الكيماوي الخاص بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها لبيان إذا كان المتوفين تناولا مادة سامة من عدمه وصرحت بالدفن.

كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وطلبت استدعاء والدي التوأم لسماع أقوالهما والتحفظ على «الببرونة»، الخاصة بهما وإرسالها الي المعمل لتحليل ما بها من بقايا حليب الأطفال.

إخطار من المستشفى بوفاة رضيعين

تلقى مأمور قسم شرطة الشروق إخطارا من إحدى المستشفيات بدائرة القسم، بوصول توأم رضيعين في حالة إعياء شديد وتوفيا أثناء محاولة إسعافهما.

أصيبا بحالة إعياء شديدة

وبالانتقال تبين العثور على جثتي التوأم «مالك وسليم محمد أسامة» عمرهما عام، وبالفحص تبين خلو الجثتين من ثمة إصابات ظاهرية، وبسؤال والدتهما أكدت بانهما تناولا الحليب الخاص بهما وبعدها دخلا في حالة إعياء شديدة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.