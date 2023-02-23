تفاصيل الحالة المرورية في القاهرة اليوم.. كثافات متوسطة بالعباسية و«دائري السلام»

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي، الحالة المرورية، اليوم.

ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي مستمرة حتى ميدان العباسية، الذي يشهد كثافات نسبية بسيطة، وفي تقاطع شارع صلاح سالم، هناك كثافات بسيطة وغير مؤثرة إطلاقا.

ويشهد كوبري الجلاء سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، وفي كوبري المطار، هناك كثافات نسبية غير مؤثرة ستبدأ تختفي أثناء المرور بطريق المطار.

كثافات أعلى الدائري

وظهرت بعض الكثافات المرورية أعلى الدائري في منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، والأمر ذاته للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد، والاتجاه العكسي، للقادم من المعادي والجيزة، وفي مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

الحالة المرورية في الجيزة

وفي الجيزة، هناك بعض الكثافات المرورية في محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر وتستمر حتى ميدان لبنان، والمتجه من المهندسين إلى أكتوبر، فهناك تحويلة مرورية بسبب أعمال توسعة المحور، ويشهد شارع الهرم كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، وتزيد الكثافات مع ساعات الذروة.