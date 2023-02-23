6 حالات يسقط فيها حق صرف «تعويض البطالة» للمؤمن عليه.. اعرفها

أعطى قانون التأمينات والمعاشات الحق للمؤمن عليهم في صرف تعويض البطالة الذي أقره القانون، كما حدد القانون الحالات التي يحق فيها للموظف صرف معاش البطالة المقرر، والحالات التي يسقط فيها حق صرف المؤمن عليه تعويض البطالة، وهو ما ترصده «الوطن» في السطور التالية.

حالات يسقط فيها تعويض البطالة

وأقر قانون التأمينات والمعاشات حق تعويض البطالة للمؤمن عليه والمسدد لاشتراكات التأمين، ولكن أوضحت المادة 91 من القانون أن هناك حالات يسقط فيها حق المؤمن عليه صرف تعويض البطالة منها أن يكون أجر الموظف يعادل على الأقل 75% من الأجر الذي يؤدى على أساسه تعويض البطالة.

ومن الحالات التي يسقط فيها حق المؤمن عليه صرف معاش البطالة وأقرها القانون، 6 حالات وهي:

1- في حال رفض المؤمن عليه أن يلتحق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص أنه مناسبا له، في حال توافر الشروط الآتية وحددها القانون وهي:

- أن يكون أجره معادلا على الإقل 75% من الأجر الذي يؤدى على أساسه تعويض البطالة.

- في حال إذا كان العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها في وقت تعطله.

- في حال أن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.

2- يسقط حق المؤمن عليه في صرف تعويض البطالة إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، ولكن يجب أن يراعي أحكام المادة 99 من القانون.

سن التقاعد والعمل لحساب الغير

3- في حال ثبوت الموظف المؤمن عليه اشتغاله لحسابه الخاص.

4- في حال بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد.

5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا.

6- في حال ثبوت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير، ويكون الأجر مساويا لقيمة التعويض أو يزيد عليه.