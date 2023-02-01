رئيس «صحة النواب»: احذروا الخروج من المنازل في هذا التوقيت

حذّر الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب من تعرض أصحاب الأمراض الصدرية والسدة الرئوية لمشكلات صحية بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد الآن.

وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة البرلمانية ووزير الصحة الأسبق في تصريحات لـ «الوطن»: «مشكلات مرضى الصدر في التعرض للجو المصحوب بأتربة مقلق صحيا، وهو ما يتطلب الانتباه جيدا، واجتناب الخروج من المنزل في مثل هذه الأوقات، وفي الحالات الضرورية أو القصوى ينصح بارتداء الكمامة الطبية حال التعرض للجو».

ونصح الدكتور أشرف حاتم المواطنين بتناول المشروبات الدافئة والتعرض لحمامات البخار، والابتعاد نهائيا عن الخروج من المنازل في تلك الأجواء.

أحذر: متحور أوميكرون الجديد

وحول مستجدات المتحور الجديد xBB1.5 لفيروس كورونا، والذي أعلنت عنه وزارة الصحة في بيان صادر عنها أمس، شدد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على أن الأمر ليس بالمقلق، ولكن يتعين اتخاذ الإجراءات الوقائية المتعارف عليها منذ ظهور فيروس كورونا.

الموجة السابعة لفيروس كورونا

وأضاف: «مازلنا فى الموجة السابعة لفيروس كورونا، والمتحور الجديد هو سلالة من XBB المتفرعة من متحور أوميكرون، وبالفعل ينتقل بشكل سريع مقارنة بباقى السلالات، لكنه ضعيف»، وأشار إلى الإصابة بالمتحور الجديد لأميكرون قد تستدعي المثول إلى راحة من 3 إلى 5 أيام فى المنزل وتناول البروتوكول العلاجي المتعارف عليه منذ ظهور فيروس كورونا.

متابعة دقيقة لأصحاب الأمراض المزمنة

وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن الخطورة تكمن فى أصحاب الأمراض المزمنة، ولذلك ننصحهم بالابتعاد عن مناطق التجمعات والالتزام بارتداء الكمامة الطبية، مبينا إنه حال الإصابة بالمتحور الجديد لهذة الفئة يحتاج الأمر إلى المتابعة الدقيقة ويستغرق العلاج والتعافي وقتا أطول من الشخص غير المصاب بهذة الأمراض.