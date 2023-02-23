تراجع إنتاج الصلب عالميا في يناير بنسبة 3.3%.. وزيادة في «الشرق الأوسط»

تراجع إنتاج العالم من الصلب الخام للدول الـ63 التي قدمت تقاريرها إلى الرابطة العالمية للصلب 145.3 مليون طن متري في يناير 2023، بانخفاض 3.3% مقارنة بشهر يناير 2022.

تراجع إنتاج أسيا وأفريقيا وأوروبا

بحسب التقرير، أنتجت إفريقيا 1.2 مليون طن حديد في يناير 2023، بانخفاض 4.9% عن يناير 2022، وأنتجت آسيا 107.5 مليون طن، بانخفاض 0.2%، وأنتج الاتحاد الأوروبي 10.3 مليون طن، بانخفاض 15.2%، فيما أنتجت الدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي 3.3 مليون طن، بانخفاض 17.5%.

زيادة إنتاج الشرق الأوسط

وفق التقرير، أنتج الشرق الأوسط 3.8 مليون طن بزيادة 19.7%، وأنتجت أمريكا الشمالية 9.1 مليون طن، بانخفاض 5.6%، فيما أنتجت روسيا ودول الكومنولث المستقلة وأوكرانيا 6.5 مليون طن، بانخفاض 24.9، وأنتجت أمريكا الجنوبية 3.6 مليون طن، بانخفاض 0.6%.

شكلت البلدان الـ63 المدرجة نحو 97% من إجمالي إنتاج الصلب الخام العالمي في عام 2022.

قائمة أكبر 10 دول منتجة للصلب

وضمّت قائمة أكبر 10 دول منتجة للصلب، الصين، حيث تشير التقديرات إلى أنّ الصين أنتجت 79.5 مليون طن في يناير 2023، بزيادة 2.3% عن يناير 2022، وأنتجت الهند 10.9 مليون طن، بانخفاض 0.2%، وأنتجت اليابان 7.2 مليون طن بانخفاض 6.9%، في حين أنتجت الولايات المتحدة 6.5 مليون طن، بانخفاض 6.8%.

تراجع إنتاج روسيا

تشير التقديرات إلى أنّ روسيا أنتجت 5.8 مليون طن، بانخفاض 8.9%، وأنتجت كوريا الجنوبية 5.5 مليون طن، بانخفاض 9.8%، وبلغ إنتاج ألمانيا 2.9 مليون طن، بانخفاض 10.2%، وأنتجت البرازيل 2.8 مليون طن، بانخفاض 4.9%، وتشير التقديرات إلى أن إيران أنتجت 2.7 مليون طن بزيادة 27.7%، وأنتجت تركيا 2.6 مليون طن بانخفاض 17.6%.