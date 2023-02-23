خالد جلال يدشن «مدرسة العصفوري» بمشاركة 20 مخرجا شابا

دشن المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، مدرسة سمير العصفوري الإخراجية، بحضور المخرج الكبير سمير العصفوري، ومشاركة 20 مخرجا شابا.

وكان المخرج خالد جلال، أعلن إطلاق مدرسة العصفوري، أثناء المؤتمر الذي عقد مطلع يناير الماضي تحت شعار «2023 عام جديد ومسرح جديد»، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على المسرح القومي بالعتبة.

خالد جلال: سمير العصفوري قامة كبيرة

وقال جلال أثناء تدشينه للمشروع، إنّ المخرج سمير العصفوري، قامة مسرحية كبيرة وصاحب رؤية خاصة في الإخراج المسرحي، وأهم ما يميزه قدرته الكبيرة على تحقيق النجاح في عروضه التي قدمها سواء بالقطاع الخاص أو مسرح الدولة، داعيا المخرجين الشباب للإنصات إلى آرائه، والاستفادة من خبراته الكبرى .

وأشار المخرج خالد جلال إلى أنّه كان في بداياته الفنية يستمع إلى آراء قامات المسرح المصري الذين عاصرهم، للتعرف على الطرق التي سلكوها من أجل تحقيق أهدافهم الفنية، مؤكدا أنّه سيقف خلف هذا المشروع الذي آمن به وبأنّه سينتج عنه تجربة إبداعية مبتكرة.

من جانبه، تعرف المخرج سمير العصفوري على ما قدمه المخرجون الشباب خلال مشوارهم الفني القصير، وتحدث معهم عن بعض المدارس المسرحية العالمية والمذاهب الإخراجية، داعيا إياهم إلى البحث في تعريف هذه المدارس لتكوين فكرة عامة عن فلسفة عمالقة المسرح في العالم.

كما تحدث العصفوري عن ملامح بدايات مسيرته الفنية الحافلة، وناقش معهم مقترحاتهم بشأن المشروع المسرحي الذي سينتج عن هذه المدرسة، مشيرا إلى أهمية أن يسهم المشروع في نضوج فكر ورؤية كل منهم حول المنهج الذي يود اتباعه في أعماله القادمة.

وشهد اللقاء مناقشات مثمرة بين العصفوري والمخرجين الشباب، وهو الحوار الذي اعتبره العصفوري نقطة انطلاق مبشرة لمجموعة العمل، مؤكدا أنّ اللقاءات التالية ستشهد خطوات حثيثة حول المضي قدما في إبراز رؤيته الإخراجية التي اكتملت عبر عروضه المسرحية.