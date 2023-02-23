«الزراعة»: أسعار ضمان الذرة وفول الصويا وعباد الشمس «غير مسبوقة»

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أسعار المحاصيل خلال الموسم الزراعي الصيفي المقبل سوف تكون هي الأفضل هذا العام، ولن تقل عن الأسعار العالمية وسوف يحقق الفلاح ربحا مجزياً من زراعتها.

وأضاف لـ «الوطن»، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت دائما للحكومة بالوقوف بجانب الفلاح والنهوض بالقطاع الزراعي، وذلك بالتسعير الجيد للمحاصيل وأن يكون السعر مبكراً وقبل موسم الزراعة بوقت كاف.

استلام المحصول من المزارع وفقاً للسعر المعلن

وأوضح أنه بناء ذلك تم التلاحم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين لوضع تسعير جيد للمحاصيل وضمان استلامها بسعر جيد، وأن يكون هناك تفاعلاً بين الحكومة والفلاح، على أن تقوم هيئة السلع التموينية باستلام المحصول من المزارع وفقاً للسعر المعلن على أقل تقدير أو بالسعر الذي ستكون عليه السلعة وقت الحصاد.

وأشار إلى أن ما أعلنه رئيس الوزراء أمس، أسعار غير مسبوقة حيث تم تسعير القمح بـ 1250 جنيها للأردب، و9 آلاف جنيه للذرة البيضاء و9.5 ألف جنيه للذرة الصفراء، و15 ألف لعباد الشمس، و18 ألف جنيه لفول الصويا.

وأكد أن هذه الأسعار، نجاح للزراعة التعاقدية التي يدعمها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بقوة من خلال مركز الزراعات التعاقدية ويتم اعتبارها كأولوية داخل الوزارة، والتي حققت نجاحاً كبيرا العام الماضي وتستمر هذا العام في النجاح.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل في عدة محاور من أجل تطوير الزراعة التعاقدية وذلك من خلال تطوير الخريطة الصنفية للمحاصيل أو بتوفير التقاوي المنتقاة والمعتمدة وهذا العام تم تدبير نسبة كافية لزراعة مساحات واسعة من الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، والعام المقبل ستكون كمية التقاوي المعتمدة أكبر من العام الحالي.

توفير تقاوي معتمدة بنسبة 70% لمحصول القمح

وأشار إلى أن الادارة العامة لإنتاج التقاوي نجحت هذا العام في توفير تقاوي معتمدة بنسبة 70% لمحصول القمح وستكون نسبة 100% العام المقبل وسوف يتم توفير تقاوي العام المقبل لزراعة 120 ألف فدان لعباد الشمس، وكذلك لزراعة 250 ألف فدان لفول الصويا.